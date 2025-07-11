Павел Василенко

Испанские СМИ крайне негативно восприняли Реал после поражения от ПСЖ в среду со счётом 4:0 на Клубном чемпионате мира. Форвард мадридской команды Килиан Мбаппе подвергся особой критике за отсутствие самоотдачи и командного духа.

Решение главного тренера Реала Хаби Алонсо выпустить Мбаппе в стартовом составе на полуфинал против ПСЖ было явно непопулярным в Испании на следующий день после разгрома. Решение было принято на 24-й минуте, когда Реал проигрывал 0:3.

Хотя молодой Гонсало Гарсия блестяще проявил себя нападающим с самого начала Клубного чемпионата мира, новый тренер Реала переместил его на правый фланг, чтобы освободить место для Мбаппе в центре атаки. Результат?

«Коллективное самоубийство», – пишет известная испанская газета Marca.

Мбаппе, как всегда, замкнулся в сомнительном эгоизме, отказываясь бросить вызов сопернику и приложить необходимые усилия ради команды.

«Это был настоящий урок для них», – пишет AS, не менее впечатленный решениями Хаби Алонсо.

Sport.es, в свою очередь, пишет о «глобальном унижении» и упоминает кадры, где Луис Энрике некоторое время назад просил Мбаппе, когда он ещё играл за ПСЖ, любезно включиться в оборонную игру команды. Конечно же, безрезультатно.

Только после его ухода ПСЖ стал настоящей командой и начал выигрывать важные трофеи. Символично, что с момента прихода Мбаппе в Реал мадридский клуб так ничего и не выиграл.

«Луис Энрике показал Килиану Мбаппе, кто прав. Он улетел в США, надеясь присоединиться к обсуждениям «Золотого мяча». Но сегодня об этом больше никто не говорит», – комментирует AS.

На El Chiringuito один из участников дискуссии пошел ещё дальше, потребовав ухода француза, если он больше не будет уважать своего работодателя.

«Если Винисиус или Килиан Мбаппе не изменят свое отношение, кому-то из них придется уйти. Они предали Реал».

Хаби Алонсо после прибытия был недвусмысленным: «Каждый должен бегать за мячом!»