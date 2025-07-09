Павел Василенко

На старте Клубного чемпионата мира у нападающего мадридского Реала Килиана Мбаппе возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом, из-за которых его госпитализировали и он пропустил большую часть соревнований, и теперь стало известно, что именно с ним произошло.

По данным издания L'Équipe, Мбаппе почувствовал себя плохо еще до того, как сел на самолет с Реалом в Майами, где стартовали соревнования.

Затем его состояние резко ухудшилось. У него поднялась температура и появились симптомы острого гастроэнтерита, поэтому вечером 18 июня его госпитализировали для дальнейшего обследования.

Пациент провел ночь в больнице и был выписан на следующий вечер. Изначально врачи заподозрили тепловой удар, поскольку он плохо себя чувствовал после прибытия в Майами, но после дополнительных обследований врачи даже заподозрили аппендицит.

Однако анализы показали, что истинной причиной проблем с желудком было пищевое отравление – скорее всего, бактерии из курицы.

После установления диагноза Мбаппе постепенно начал восстанавливаться и вернулся к тренировкам, но физически он получил серьезный удар – из-за болезни он потерял шесть килограммов. Изменения его внешнего вида после выписки из больницы были поразительными.

Из-за всего этого он дебютировал в клубном чемпионате только 1 июля, сыграв лишь 20 минут в 1/8 финала против Ювентуса. В субботу он отыграл еще 30 минут против дортмундской Боруссии и забил свой первый гол на турнире, что стало решающим для Реала в выходе в полуфинал сегодняшнего матча с ПСЖ.