Испанский клуб нацелился на аренду Мудрика
Украинский футболист сможет вернуть себе игровую форму
21 минуту назад
Испанская Севилья активно рассматривает возможность аренды украинского вингера Челси Михаила Мудрика во время зимнего трансферного окна. Андалусийский клуб стремится усилить атаку и одновременно предоставить футболисту возможность вернуться к стабильному игровому ритму.
По информации Canal Sur, спортивный директор испанцев Антонио Кордон выражает полную уверенность, что переход в Севилью поможет украинцу восстановить лучшую форму. Руководитель клуба отдельно подчеркнул, что Мудрик находится в отличной физической форме и готов вернуться на поле.
Мудрик пропустил значительную часть сезона после того, как в конце 2024 года сдал положительный допинг-тест. В пробе А было обнаружено запрещенное вещество, а повторная проба Б подтвердила результат. После этого вингер не появлялся в составе Челси с 1 декабря, когда в последний раз был в заявке на матч против Астон Виллы.
Контракт украинца с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года. За Челси Мудрик провел 73 матча, отметившись десятью голами и восемью результативными передачами.
Также, английский Челси рассматривает возможность отправить Мудрика в аренду во французский клуб.
