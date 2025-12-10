Испанская Севилья активно рассматривает возможность аренды украинского вингера Челси Михаила Мудрика во время зимнего трансферного окна. Андалусийский клуб стремится усилить атаку и одновременно предоставить футболисту возможность вернуться к стабильному игровому ритму.

По информации Canal Sur, спортивный директор испанцев Антонио Кордон выражает полную уверенность, что переход в Севилью поможет украинцу восстановить лучшую форму. Руководитель клуба отдельно подчеркнул, что Мудрик находится в отличной физической форме и готов вернуться на поле.

Мудрик пропустил значительную часть сезона после того, как в конце 2024 года сдал положительный допинг-тест. В пробе А было обнаружено запрещенное вещество, а повторная проба Б подтвердила результат. После этого вингер не появлялся в составе Челси с 1 декабря, когда в последний раз был в заявке на матч против Астон Виллы.

Контракт украинца с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года. За Челси Мудрик провел 73 матча, отметившись десятью голами и восемью результативными передачами.

Также, английский Челси рассматривает возможность отправить Мудрика в аренду во французский клуб.