Челси имеет четкое представление, как вернуть Мудрика в футбол
Для этого украинец отправится в аренду
около 2 часов назад
Полузащитник Челси Украины Михаил Мудрик может вернуться на поле уже 17 января 2026 года. Об этом сообщают несколько известных медиа Великобритании и Испании. Напомним, 24-летний футболист не выступал из-за дисквалификации, связанной с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.
В Челси подготовили четкий план восстановления его карьеры после длительного перерыва. Лондонский клуб намерен отправить Мудрика в аренду во французский Страсбург, который выступает в Лиге 1, сразу после того, как срок отстранения будет завершен.
Руководители клуба считают, что игра во Франции станет важным этапом адаптации и позволит Мудрику восстановить форму.
«Этот шаг также привлечет меньше давления по сравнению с пристальным вниманием в Премьер-лиге, что позволит футболисту вновь обрести уверенность в себе. Руководство Челси рассматривает аренду в Страсбурге как взаимовыгодный вариант для всех сторон.
Мудрик получит необходимое игровое время в конкурентной лиге без чрезмерного давления, Страсбург получит игрока с большим талантом, а Челси сможет следить за его развитием с безопасного расстояния, прежде чем определять его долгосрочное будущее», – написали в Footballfancast.com.