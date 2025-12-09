Полузащитник Челси Украины Михаил Мудрик может вернуться на поле уже 17 января 2026 года. Об этом сообщают несколько известных медиа Великобритании и Испании. Напомним, 24-летний футболист не выступал из-за дисквалификации, связанной с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.

В Челси подготовили четкий план восстановления его карьеры после длительного перерыва. Лондонский клуб намерен отправить Мудрика в аренду во французский Страсбург, который выступает в Лиге 1, сразу после того, как срок отстранения будет завершен.

Руководители клуба считают, что игра во Франции станет важным этапом адаптации и позволит Мудрику восстановить форму.