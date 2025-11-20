Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу поделился мыслями о непопадании команды на чемпионат мира-2026 через группу. Слова специалиста передает Gazeta Sporturilor.

Матч оставил у меня горький привкус. Это должен был быть праздничный день для команды и всего румынского футбола. Но все же остается разочарование от того, что мы не квалифицировались с первого или хотя бы второго места. Впереди сложный плей-офф для всех без исключения.

Тем не менее, могу сказать, что доволен тем, как ребята вернулись в игру, даже если мы встречались с командой, которая значительно уступает нам уровнем, хоть ее игроки и продемонстрировали желание и самоотдачу.

Я видел их в матче с Чехией – там они действовали значительно лучше… или же чехи просто не умели играть против них. Я доволен поведением ребят, их динамикой, желанием атаковать свободные зоны, комбинировать, играть в два касания – именно так и должна действовать румынская команда, это наша характеристика.

В этом мы превосходим многие европейские сборные. Постепенно нужно возвращаться, и национальная команда должна быть примером для клубов страны. Даже если в чемпионате много легионеров, нельзя забывать о духе сборной.

Если бы мы действовали так же в начале второго тайма в матче с Боснией… Там присутствовал страх. За три минуты мы отдали сопернику 15 передач, пока они не забили. Потом игра выровнялась, но это были детские ошибки. Я отругал ребят и взял на себя часть ответственности за то, что не смог привить нужный настрой.

Сборная Румынии не должна бояться никого. Этот страх преследует нас во всех сферах, не только в футболе. Нам не хватает смелости противостоять своим качествам, своей индивидуальности, нашей силе. Это нужно донести игрокам: мы проиграли квалификацию от страха.