Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2026
С кем сыграют сине-желтые?
18 минут назад
Фото - УАФ
Сегодня состоялась жеребьевка стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2026.
В полуфинале плей-офф отбора сборная Украины сыграет с командой Швеции.
Если сине-желтые пройдут дальше, то в финале плей-офф встретятся с победителем пары Польша – Албания.
Квалификационные матчи плей-офф состоятся 26 и 31 марта. Жеребьевка пройдет уже 20 ноября.
Мундиаль 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир примут США, Канада и Мексика.
Участники чемпионата мира-2026 будут распределены на 12 групп по четыре команды.