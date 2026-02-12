Сергей Разумовский

В "Тоттенхэме" были заметны проблемы во взаимопонимании между футболистами и уже бывшим главным тренером Томасом Франком, утверждает The Athletic. По информации издания, напряжение внутри команды возникало не только из-за результатов, но и из-за того, как игроки воспринимали требования наставника, его подход к игре и общую манеру руководства коллективом.

Источники, приближенные к футболистам, отмечают: части раздевалки не нравился слишком ограниченный, прагматичный стиль, который Франк пытался привить команде. По мнению игроков, этот подход больше подходил бы клубам скромного уровня, где главный акцент делается на дисциплину и игру вторым номером.

Речь шла о компактном оборонительном блоке, акценте на длинные передачи и быстрые контратаки вместо контроля мяча и позиционного наступления. Один из футболистов даже признался, что в такой системе чувствовал себя скованно и мог показывать только небольшую часть своих возможностей — ориентировочно десять процентов потенциала.

Отдельно игроки сравнивали атмосферу при Франке с периодом работы предыдущего тренера Постекоглу. По словам одного из футболистов, хотя Постекоглу и не считался сильнейшим специалистом в чисто тренерском смысле, команда его уважала, восхищалась его харизмой и прислушивалась к его словам.

В случае с Франком, как утверждает источник внутри клуба, футболисты довольно быстро начали менее охотно выполнять указания, а сам тренер не воспринимался как фигура, которая соответствует требованиям и стандартам большого клуба. Собеседник подвел итог, что если при Постекоглу игроки были готовы выкладываться максимально, то при его преемнике работали менее интенсивно и позволяли себе относиться к требованиям мягче, полагая, что это останется без последствий.

Напомним, накануне Франк был уволен с должности главного тренера "Тоттенхэма".