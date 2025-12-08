Сергей Разумовский

Недавно украинское информационное пространство всколыхнула новость о том, что Жирона рассматривает Николая Шапаренко как одну из основных целей на зимнее трансферное окно. Сообщалось, что каталонский клуб готовит официальное предложение Динамо касательно лидера полузащиты киевлян, а интерес к футболисту проявляют также другие представители испанской Ла Лиги.

По информации источников «Футбол 24» в Каталонии, спортивный директор Жироны Кике Карсель действительно зимой сосредоточится на подписании центрального полузащитника. Каталонцы ищут игрока с характеристиками, максимально приближенными к Алеишу Гарсии.

Алеиш был одним из главных творцов сенсации Жироны в сезоне-2023/24, когда команда финишировала третьей в Ла Лиге. Впоследствии он перешел в Байер за 18 миллионов евро, но прямая замена так и не появилась. Главный тренер Мичел Санчес неоднократно публично подчеркивал, что ему не хватает игрока-конструктора, который запускает атаки из глубины и управляет темпом игры. Из-за этого Ивана Мартина пришлось перевести в опорную зону, что является нетипичной ролью для него и частично нарушает баланс структуры полузащиты.

На этом фоне интерес к Шапаренко выглядит логично: технический, креативный центральный полузащитник с хорошим первым пасом и умением работать между линиями соответствует запросу Жироны. В случае успешных переговоров с Динамо Николай стал бы уже пятым украинцем в истории клуба – после Виктора Цыганкова, Артема Довбика, Александра Крапивцова и Владислава Ваната, что еще больше усилило бы яркую украинскую диаспору в Жироне.

В сезоне-2025/26 Шапаренко провел за Динамо 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач, оставаясь одним из ключевых творцов игры киевлян. Портал Transfermarkt оценивает его в 11 миллионов евро, а действующий контракт полузащитника сборной Украины с Динамо рассчитан до 31 августа 2026 года. Это означает, что позиция киевского клуба на переговорах не будет достаточно сильной, и для Жироны потенциальный трансфер может оказаться не слишком сложным.