Жирона рассматривает возможность официального обращения к Динамо по поводу трансфера Николая Шапаренко, вдохновившись успешными сделками с Виктором Цыганковым и Владиславом Ванатом, сообщает Динамомания.

Вероятно, что 27-летний полузащитник может сменить Киев на Каталонию уже в зимнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляют несколько клубов из Испании, однако они не готовы предпринимать активные шаги раньше лета 2026 года.

В текущем сезоне Шапаренко сыграл за Динамо 19 матчей, отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение полузащитника рассчитано до 30 сентября 2026 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.

