Павел Василенко

Раскрыты условия контракта нового главного тренера Игоря Костюка с киевским Динамо. Он был назначен полноценным наставником команды 17 декабря решением президента клуба Игоря Суркиса.

Между руководством клуба и новым наставником существует соглашение о том, что он работает на своей должности как минимум до завершения текущего сезона. Дальнейшая судьба специалиста будет зависеть от результатов под его руководством, а решение о продолжении сотрудничества будет приниматься летом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

На данный момент Динамо занимает четвертую позицию в чемпионате с 26 очками в 16 матчах.

18 декабря в 22:00 по киевскому времени команда Костюка сыграет с армянским клубом Ноа в заключительном туре основного этапа Лиги конференций. Киевский коллектив уже потерял шансы на выход в плей-офф турнира.