Павел Василенко

У Милана новый полузащитник. Россонери официально подтвердили переход Самуэле Риччи.

В начале летнего трансферного окна руководство Милана продало Тиджани Рейндерса в Манчестер Сити. Затем итальянский клуб обратил внимание на Самуэля Риччи. Он играл за Торино с января 2022 года. Хавбек провел за команду 113 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Итальянские СМИ сообщили о сделке между двумя клубами несколько дней назад. В четверг игрок прошел медицинское обследование в Милане.

Затем Милан официально подтвердил переход Риччи. Он подписал контракт до середины 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

23-летний футболист сможет дебютировать 17 августа, когда Милан откроет сезон кубковым матчем против Бари.