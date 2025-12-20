Павел Василенко

Кубок африканских наций (AFCON) официально меняет формат проведения. Начиная с 2028 года, главный континентальный турнир Африки будет проводиться раз в четыре года, тогда как раньше чемпионат традиционно проходил в двухгодичном цикле.

Об этом в субботу объявил президент Конфедерации африканского футбола (КАФ) Патрис Мотсепе. По его словам, решение продиктовано необходимостью упорядочить международный футбольный календарь.

«Нам потрібно краще гармонізувати міжнародний футбольний календар», – пояснив глава КАФ, которого цитирует AFP.

Кубок африканских наций проводится с 1957 года и лишь дважды имел годовой перерыв – в 2012 и 2013 годах. Уже в это воскресенье стартует 35-й розыгрыш турнира, который примет Марокко. В матче-открытии хозяева соревнований сыграют против сборной Коморских Островов.

Чемпионат 2027 года пройдет сразу в трех странах – Кении, Танзании и Уганде. Следующий турнир состоится в 2028-м, после чего Кубок африканских наций официально перейдет на четырехлетний цикл.

Кроме этого, Мотсепе анонсировал запуск нового соревнования – Лига африканских наций, которая будет проводиться ежегодно. Проект был вдохновлен Лигой наций УЕФА и имеет целью повысить уровень конкуренции и финансовые возможности африканского футбола.

«Это означает больше финансовых вознаграждений, больше ресурсов и больше конкуренции. Мы создаем самую захватывающую новую структуру в африканском футболе», – заявил Мотсепе в комментарии BBC.

Египет остается самой титулованной сборной в истории Кубка африканских наций, завоевав семь чемпионских титулов. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д’Ивуара, которая триумфовала в 2023 году.