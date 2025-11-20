Крайнего защитника Ашрафа Хакими признали лучшим африканским футболистом 2025 года, о чём сообщила пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF). Марокканец стал первым представителем своей страны, удостоенным этой награды с времён Мустафы Хаджи, который получил её в 1998 году.

Прошедший сезон Хакими провёл на выдающемся уровне и сыграл ключевую роль в успехах ПСЖ — вместе с командой он выиграл Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок страны и помог клубу впервые в истории взять трофей Лиги чемпионов. В активе 27-летнего защитника – 11 забитых мячей и 16 голевых передач в 55 матчах.

В голосовании он опередил Мохаммеда Салаха из Ливерпуля и форварда Галатасарая Виктора Осимхена. Награду вручали на церемонии в Рабате, столице Марокко. В настоящее время Хакими проходит лечение травмы, но рассчитывает восстановиться к началу Кубка африканских наций, который пройдёт у него на родине.

