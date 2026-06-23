Сергей Разумовский

Чемпионат мира-2026 установил новый рекорд по количеству забитых мячей на групповом этапе. На турнире уже было забито 137 мячей в 45 матчах, что стало лучшим показателем за всю историю проведения мундиалей.

Предыдущее достижение удерживалось с чемпионата мира-2014, который проходил в Бразилии. Тогда на групповой стадии команды забили 136 мячей в 48 поединках. Таким образом, нынешний турнир превзошел рекорд не только по общему количеству голов, но и сделал это при меньшем количестве сыгранных матчей.

Особенно показательным этот результат является с учетом нового формата чемпионата мира. В 2026 году в турнире впервые в истории участвуют 48 сборных. Расширение количества команд существенно изменило структуру соревнований, однако рекорд результативности был установлен еще до завершения того количества матчей, которое проводилось на групповом этапе при формате с 32 участниками.

Высокая результативность нынешнего мундиаля свидетельствует о большом количестве открытых матчей, разнице в классе между отдельными командами и общей атакующей направленности многих сборных. Уже сейчас ЧМ-2026 вошел в историю как самый результативный групповой этап чемпионатов мира.

Напомним 137-й гол на этом групповом этапе оформил Рафаэл Леау.