Главным героем первого тайма стал Криштиану Роналду. Для 41-летнего португальца этот матч стал 24-м в финальных стадиях чемпионатов мира за карьеру. По этому показателю он уступает лишь двум легендам: аргентинцу Лионелю Месси, у которого 28 матчей на мундиалях, и немцу Лотару Маттеусу, который провел 25 игр.

Уже на 6-й минуте встречи против Узбекистана Роналду открыл счет и установил уникальное достижение. Форвард стал первым футболистом в истории, которому удалось забить на шести разных чемпионатах мира.

Ранее Криштиану отличался на мундиалях 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. Теперь к этому списку добавился и чемпионат мира-2026.

Еще до перерыва Роналду оформил дубль, забив второй мяч на 39-й минуте. Также в первом тайме эффектным ударом со штрафного отметился защитник Нуну Мендеш.

Благодаря этим голам Роналду стал лишь вторым футболистом в истории, которому удалось забить на чемпионате мира в возрасте более 40 лет. Рекорд до сих пор принадлежит камерунцу Роже Милла.

После перерыва Португалия не остановилась. Лидер сборной Узбекистана Хусанов вместе с голкипером Нематовым фактически подарили противнику автогол после подачи в штрафную площадку. А в конце матча Рафаэл Леау мощным ударом поставил эффектную точку.

Португалия набрала четыре очка и возглавила группу K. В то же время Колумбия свой матч против ДР Конго сыграет утром. Узбекистан с нулем очков и разницей мячей -7 сохраняет лишь чисто математические шансы на выход в плей-офф.