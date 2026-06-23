Сборная Португалии с дублем Роналду разгромила Узбекистан на чемпионате мира-2026
Наступники Шацких все еще имеют незначительный шанс пробиться в плей-офф
около 2 часов назадПодписаться в
Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Португалии уверенно разгромила Узбекистан.
Главным героем первого тайма стал Криштиану Роналду. Для 41-летнего португальца этот матч стал 24-м в финальных стадиях чемпионатов мира за карьеру. По этому показателю он уступает лишь двум легендам: аргентинцу Лионелю Месси, у которого 28 матчей на мундиалях, и немцу Лотару Маттеусу, который провел 25 игр.
Уже на 6-й минуте встречи против Узбекистана Роналду открыл счет и установил уникальное достижение. Форвард стал первым футболистом в истории, которому удалось забить на шести разных чемпионатах мира.
Ранее Криштиану отличался на мундиалях 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов. Теперь к этому списку добавился и чемпионат мира-2026.
Еще до перерыва Роналду оформил дубль, забив второй мяч на 39-й минуте. Также в первом тайме эффектным ударом со штрафного отметился защитник Нуну Мендеш.
Благодаря этим голам Роналду стал лишь вторым футболистом в истории, которому удалось забить на чемпионате мира в возрасте более 40 лет. Рекорд до сих пор принадлежит камерунцу Роже Милла.
После перерыва Португалия не остановилась. Лидер сборной Узбекистана Хусанов вместе с голкипером Нематовым фактически подарили противнику автогол после подачи в штрафную площадку. А в конце матча Рафаэл Леау мощным ударом поставил эффектную точку.
Португалия набрала четыре очка и возглавила группу K. В то же время Колумбия свой матч против ДР Конго сыграет утром. Узбекистан с нулем очков и разницей мячей -7 сохраняет лишь чисто математические шансы на выход в плей-офф.
Чемпионат мира-2026. Групповой этап, второй тур
Португалия – Узбекистан 5:0
Голы: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (автогол), Леау, 87
Португалия: Д. Кошта, Канселу (Семеду, 46), Диаш, Вейга, Мендеш, Невеш (Б. Силва, 76), Витинья (Леау, 83), Нету (Консейсан, 46), Б. Фернандеш, Фелиш (Тринкау, 63), Роналду.
Узбекистан: Нематов, Ашурматов, Хусанов, Абдуллаев, Каримов (Жиянов, 90+2), Хамробеков (Мозговой, 46), Шукуров (Эсанов, 90+2), Насруллаев (Алижонов, 46), Файзуллаев (Сергеев, 73), Ганиев, Шомуродов.
Предупреждения: Вейга, 68 – Хамробеков, 14
Поделиться