Сергей Разумовский

Кривбасс официально сообщил о подписании нападающего Шами Адама, права на которого принадлежат Хапоэлю из Тель-Авива. Криворожский клуб усилил атакующую линию молодым форвардом, который имеет опыт выступлений в израильском футболе и уже успел провести сезонный отрезок в статусе арендованного игрока.

По условиям соглашения, Кривбасс взял 21-летнего футболиста в аренду сроком на полгода. Также предусмотрена опция выкупа, так что в случае удачной адаптации и убедительной игры клуб сможет оформить полноценный трансфер после завершения арендного периода.

Шами Адам имеет двойное гражданство — Израиля и Судана. В Кривбассе форвард будет выступать под 11-м номером. Ожидается, что он добавит команде вариативности в атаке, сможет закрывать позицию центрального нападающего и быть полезным в игре впереди благодаря своим физическим данным и движению без мяча.

Первую часть текущего сезона Адам провел в аренде в Маккаби Яффа. В составе этого клуба он сыграл 16 матчей и отметил себя двумя забитыми мячами. Теперь форвард попробует реализовать себя в Украине, а Кривбасс получит возможность оценить его потенциал во второй половине сезона.

