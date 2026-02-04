Сергей Разумовский

Этой зимой Кривбасс получал конкретные предложения по своему защитнику Ивану Дибанго сразу от трех клубов. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко. Несмотря на интерес и наличие вариантов продолжения карьеры в других чемпионатах, сделка так и не была оформлена, а сам футболист остался в команде.

Как утверждает источник, на камерунского оборонца обратили внимание представители МЛС Хьюстон Динамо, польская Ягеллония и харьковский Металлист 1925. Все эти клубы, по информации Вацко, выходили на Кривбасс с намерениями по трансферу, однако до финальной стадии переговоры не дошли, и переход не состоялся.

Ключевым моментом, по сообщению журналиста, стала позиция самого Дибанго: он отказал каждому из потенциальных работодателей. При этом пока нет уточнений, что именно повлияло на такое решение — идет ли речь об условиях контракта, спортивных амбициях, бытовых факторах или других деталях. Отдельно подчеркивается, что ранее камерунец якобы заверял Кривбасс, что клуб еще сможет заработать на его продаже, однако текущая ситуация выглядит противоречивой с учетом сроков контракта.

Важно, что действующее соглашение Ивана Дибанго с Кривбассом завершается уже летом этого года. В таких обстоятельствах футболист приближается к статусу свободного агента, и если продление контракта не состоится, клуб рискует потерять одного из лидеров без какой-либо компенсации. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 8 матчей на клубном уровне.

