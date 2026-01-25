Сергей Разумовский

В Ворскле произошли кадровые изменения на уровне руководства спортивного направления. Как сообщает Полтавщина Спорт, клуб уволил Александра Фундерята с должности спортивного директора. По информации источника, вакантное место уже занял Андрей Филь, ранее занимавший должность директора в кременчугском Кемени.

Александру Фундеряту 53 года. Он имеет значительный опыт работы в футбольных структурах, в частности в системе подготовки молодежи: в период с 2013 по 2017 год Фундерят возглавлял академию Шахтёра. После этого, в 2018 году, он присоединился к Ворскле, где сначала занимал должность директора по развитию и селекции профессионального и детско-юношеского футбола, а затем стал спортивным директором полтавского клуба.

На фоне этих изменений Ворскла имеет не лучшие результаты в сезоне. Команда идет лишь девятой в Первой лиге, набрав 21 очко. Отставание от зоны, дающей шанс подняться в классе, очень существенное и составляет 15 баллов, что значительно усложняет борьбу за повышение.

Ранее сообщалось, что 22-летний воспитанник Ворсклы после ультракороткой поездки за границу может вернуться в Украину.