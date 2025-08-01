На первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между киевским Динамо и кипрским Пафосом назначена судейская бригада из Швейцарии.

Встреча состоится 5 августа на нейтральном стадионе, причем формальным хозяином поля будет украинская команда.

Главным судьей поединка станет Сандро Шерер, а на линиях ему будут помогать Йонас Эрни и Сюзанн Кюнг. Четвертым рефери выступит Урс Шнидер. Также будет задействована система видеоповторов VAR, за которую будет отвечать Федай Сан.

Победитель этой дуэли получит возможность побороться за место в основном этапе Лиги чемпионов сезона 2025/26 в финальном квалификационном раунде.

Ранее стало известно, сколько баллов заработали украинские клубы в таблице коэффициентов УЕФА.