Сергей Разумовский

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин может сменить клуб уже в ближайшее время. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.

По данным источника, вратарь все больше недоволен своим положением запасного в мадридском гранде и готов рассмотреть предложения от других команд. Руководство сливочных, в свою очередь, занимает по отношению к нему лояльную позицию. Если Андрей примет решение уйти, клуб не будет препятствовать его переходу и будет готов рассмотреть варианты по трансферу.

В текущем сезоне Лунин получил минимум игрового времени. 26-летний украинец провел лишь один официальный матч, в котором трижды пропустил. Однако на этом фоне интерес к футболисту со стороны других клубов не угасает.

Ранее сообщалось, что во время поединка Лиги чемпионов против Олимпиакоса (4:3) за игрой Лунина внимательно следил скаут миланского Интера. Андрей тогда вышел в стартовом составе из-за отсутствия Тибо Куртуа. Это подпитывает слухи о возможном переходе украинца в клуб, где он мог бы претендовать на более стабильную игровую практику.