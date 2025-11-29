В матче Лиги чемпионов с Олимпиакосом представитель скаутского отдела миланского Интера наблюдал за выступлением голкипера Реала Андрея Лунина, который вышел в стартовом составе из-за отсутствия Куртуа.

По данным Defensa Central, клуб из Милана ищет нового вратаря на сезон 2026/27 и рассматривает украинца как один из ключевых вариантов.

Лунин сумел произвести сильное впечатление, отметившись несколькими важными спасениями, и Интер якобы готов выложить за него 10-12 миллионов евро, обеспечив при этом место в основном составе, сообщает DefensaCentral.

Ранее сообщалось, что агент Лунина получил запросы по украинцу от двух клубов Серии А.