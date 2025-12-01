Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в эфире «Футбол 360» после матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (0:0) оценил результативность арендованного у Динамо нападающего Владислава Супряги.

Это человек, который пять лет просто находился, я не знаю, может, в какой-то прострации, потому что большие ожидания от него были после молодежного ЧМ-2019, где он дважды забил в финале, большие ожидания в Динамо, большие деньги заплатили – что-то не пошло. Когда Влад забил Кривбасу тот мяч, на следующий день, хоть мы и проиграли, он был, наверное, самым счастливым человеком, поверьте мне. Реально, он пришел с этим гипсом, я на него смотрю.

Я ему всегда говорю: «У тебя состояние было – тебя бросили в воду, прикрепили к тебе груз, и ты просто утонул. И благодаря твоей работе немного тебе подрезают вес, чтобы ты поднимался наверх». Я ему говорю, что это очень тяжелая работа. Мы очень хотим, чтобы он нашему клубу помог, мы со своей стороны хотели бы ему помочь.

Чего ему не хватает? Отношением я доволен – поверьте, он относится… Например, в последней игре против Полесья центральный нападающий пробежал 12,5 км.

У него немного, я вам скажу… Не могут психологические проблемы раз и исчезнуть. Давление на него всё равно идет, от него ожидают голов. Я ему говорю: «Ты работай – и голы придут». Но у него, наверное, ещё где-то есть немного эта неуверенность, это ощущается. Мне бы действительно хотелось от него больше голов, но он работает, вопросов нет.