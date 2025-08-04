Павел Василенко

В швейцарском городе Ньон прошла церемония жеребьевки четвертого, заключительного раунда квалификации к Лиге конференций УЕФА сезона 2025/26.

От УПЛ в этом турнире на данный момент выступает только Полесье, которое уже успело пройти андоррский клуб Санта-Колома (1:2, 4:1), а в третьем раунде встретится с венгерским Пакшем – матчи пройдут 7 и 14 августа.

Если команда Руслана Ротаня пройдет Пакш, то в четвертом раунде квалификации Лиги конференций встретится с итальянской Фиорентиной.

Матчи четвертого раунда квалификации пройдут 21 и 28 августа.