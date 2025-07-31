Полесье разгромило Санта Колому в матче с пятью голами и вышло в третий раунд квалификации Лиги конференций.
Житомирская команда сделала выводы из первой игры
10 минут назад
Сегодня состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором андоррская Санта Колома принимала на своем стадионе житомирское Полесье. Встреча завершилась уверенной победой украинской команды со счетом 4:1.
На четвертой минуте Полесье вышло вперед благодаря точному удару Богдана Михайличенко. Однако основные события перенеслись на второй тайм.
На 48-й минуте Александр Филипов удвоил преимущество Полесья, но через минуту хозяева отыграли один мяч. Однако подопечные Руслана Ротаня не остановились и забили ещё два мяча: отметились Александр Андриевский и Николай Гайдукчик.
По итогам двух встреч Полесье вышло в третий раунд отбора Лиги конференций, где сыграет с победителем пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения).
Лига конференций, второй раунд отбора
Ответный матч
Санта Колома – Полесье – 1:4
Голы: Моурело, 49 – Михайличенко, 4, Филипов, 48, Андриевский, 60, Гайдукчик, 77.
Первый матч – 2:1
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