Павел Василенко

Сегодня состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором андоррская Санта Колома принимала на своем стадионе житомирское Полесье. Встреча завершилась уверенной победой украинской команды со счетом 4:1.

На четвертой минуте Полесье вышло вперед благодаря точному удару Богдана Михайличенко. Однако основные события перенеслись на второй тайм.

На 48-й минуте Александр Филипов удвоил преимущество Полесья, но через минуту хозяева отыграли один мяч. Однако подопечные Руслана Ротаня не остановились и забили ещё два мяча: отметились Александр Андриевский и Николай Гайдукчик.

По итогам двух встреч Полесье вышло в третий раунд отбора Лиги конференций, где сыграет с победителем пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения).

Лига конференций, второй раунд отбора

Ответный матч

Санта Колома – Полесье – 1:4

Голы: Моурело, 49 – Михайличенко, 4, Филипов, 48, Андриевский, 60, Гайдукчик, 77.

Первый матч – 2:1