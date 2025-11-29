Главный тренер Вереса Олег Шандрук после матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Карпат (0:0) рассказал о состоянии защитника Константиноса Стамулиса и нападающего Дениса Ндукве. Слова специалиста передает пресс-служба львовян.

У нас была сложная поездка в Кривой Рог, потому что было очень тяжелое поле и дорога очень дальняя. На самом деле даже Стамулис не восстановился. У него нет повреждения, но есть спазм задней поверхности бедра обеих ног. Поэтому мы где-то рисковали, он хотел играть, однако во время разминки почувствовал дискомфорт, и мы сделали замену перед самым матчем.

Я искренне рад, что после тяжелой травмы Ндукве уже с нами. Мы хотели дать ему больше минут, однако, на самом деле, у него еще есть определенные риски в восстановлении. Он не полностью восстановился. Не хочу углубляться в медицинские термины, но врач сказал, что еще нужно время. Однако Денис тренируется в общей группе, поэтому мы дали ему сегодня почувствовать ритм, темп игры. Невероятная мотивация, которая у него есть, дала ему немного свободы сегодня. Вы же видели, там могло быть перехват. Если бы не поскользнулся, то могла быть результативная акция, и это было бы для него отличным возвращением. Мы радуемся, что он с нами.