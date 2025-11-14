Павел Василенко

На матче отбора к ЧМ-2026 Украина – Исландия будет работать судейская бригада из Англии. Об этом информирует УЕФА.

Главным арбитром выступит Энтони Тейлор. На линиях ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Обязанности четвертого арбитра выполнит Сем Баррот, а за работу системы ВАР будут отвечать Стюарт Аттуэлл и Даррен Ингленд.

Сборная Украины занимает третье место в группе D, имея семь очков, как и вторая Исландия.

16 ноября, в 19:00 по киевскому времени, национальная команда в Варшаве примет Исландию в ключевой игре за выход в плей-офф за попадание на Мундиаль-2026.