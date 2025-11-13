Сергей Разумовский

В пятом туре европейской квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Франции убедительно победила Украину со счетом 4:0. Сергей Ребров дал отдохнуть основному составу, выставив резервный состав, а уже в начале второго тайма дебютант Тарас Михавко сфолил в штрафной – Мбаппе уверенно реализовал пенальти.

Еще до этого украинцы могли претендовать на свой одиннадцатиметровый, но арбитр не увидел фол Упамекано на Назарине после просмотра VAR. После гола хозяева полностью переиграли сине-желтых: голы Олисе и Экитике, дубль Мбаппе довели счет до разгромного. Украина ни разу не попала в створ ворот соперников.

Благодаря этой победе Франция набрала максимальные 13 очков и досрочно гарантировала себе первое место в группе D и путевку на ЧМ-2026. Исландия же, победив Азербайджан (2:0), сравнялась с Украиной по очкам, но опередила ее по разнице мячей. Теперь для выхода в плей-офф отбора украинцам в решающем туре необходимо побеждать Исландию.

Матч Украина – Исландия состоится в воскресенье, 16 ноября, в 19:00 по Киеву.