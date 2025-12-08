Известный футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганик поделился мыслями о потенциальном трансфере полузащитника Динамо Николая Шапаренко в Жирону.

У Шапаренко, насколько я понимаю, летом заканчивается контракт, и пока что киевское Динамо не имеет согласия на продление этого соглашения. Я не знаю, на каком уровне эти переговоры идут сейчас на сегодняшний момент, но если Шапаренко не будет продлевать контракт с киевским Динамо, тогда летом он может уйти как свободный агент.

Поэтому единственный шанс у Динамо, если оно не видит перспектив для того, чтобы продлить соглашение с Шапаренко, у них единственный шанс продать его зимой. И знаете, это такая история была, как с Цыганковым в свое время. Помните, у Цыганкова так же оставалось полгода до окончания контракта и зимой его вынуждены были продать в Жирону для того, чтобы хотя бы какие-то деньги заработать. Учитывая, что сейчас там Ванат зашел в Жирону, Крапивцов, то есть мы понимаем, что у Шаблия там какие-то есть определенные, знаете, видения и они пытаются его, наверное, туда предлагать.

Сколько Жирона сможет заплатить и будет ли готова заплатить те деньги, которые захочет Динамо, это уже вопрос. Я так понимаю, что сам по себе Шапаренко, он все-таки где-то видит развитие своей карьеры уже вне киевского Динамо. Поэтому не исключаю возможности, что он может оказаться в каком-то клубе зимой. Если же зимой не удастся, то летом я думаю, что он абсолютно свободным агентом сможет перейти в какую-то другую команду. А вот как будут разворачиваться события, это уже посмотрим. Я думаю, что его предлагают сейчас на данном этапе разным командам и не только Жироне.