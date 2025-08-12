Бывший генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник объяснил, почему трансфер Ильи Забарного является наиболее показательной из других трансферных историй этого окна.

Самое главное в трансфере Забарного - его отношение к Борнмуту

Дьокерешу не будут рады в Спортинге, если он когда-нибудь приедет на их стадион. Травля в соцсетях - его спутник. Можно на это не обращать внимания, но в душе он все понимает. Все, что нужно было - приехать на предсезонку и решать вопросы с трансфером. Так было бы правильно.

Исак шантажирует Ньюкасл и не тренируется с командой, потому что хочет перейти в Ливерпуль. Ненависть английских фанатов - отдельный вид удовольствия. А тебе играть против них минимум дважды в сезон.

Уильямс-младший стал предателем для Бильбао, а потом был вынужден все отыграть назад. Причина - отсутствие коммуникации на фоне непонимания того, сможет ли Барселона его зарегистрировать. Значит, нужно было держать все в секрете, а не сливать Романо.

Это все - неправильное поведение игрока. Все гениальное - просто. Веди себя солидно, не ускоряй то, чему еще не время случиться - и ты получишь то, что хочешь.

Борнмут публично отметил профессиональное поведение игрока. Фанаты всегда будут его поддерживать. ПСЖ получает психологически адекватного футболиста. Абсолютно все довольны, - написал Колесник в Telegram.