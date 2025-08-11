Михаил Цирюк

11 сентября 2020 года. В поединке второго тура УПЛ между киевским Динамо и черниговской Десной на 36-й минуте на поле вместо травмированного Александра Тимчика выходит 18-летний Илья Забарный. На тот момент его имя совершенно новое для украинского футбола.

Несколько дней назад юноша сыграл свои первые матчи за молодежную сборную U-21, отыграв по 90 минут против Дании и Финляндии.

Но на взрослом уровне это был дебют: в какой-то мере вынужденный, но какая разница.

Раннее футбольное взросление - один из главных секретов успеха Забарного. Два первых матча за сборную U-21 сразу же стали для него последними, а в Динамо он, без какой-либо адаптации и постепенного перехода на новый уровень, фактически сразу становится игроком основного состава.

Ухватился за первый шанс

В первом же сезоне Забарный сразу получает доверие Мирчи Луческу. Он проводит 21 из 26 матчей УПЛ, а также полную еврокубковую кампанию: 3 матча квалификации ЛЧ, все 6 матчей группового этапа и 4 игры плей-офф Лиги Европы. Илье невероятно повезло с сезоном для дебюта.

В кампании 2020/21 Динамо уверенно выигрывает Золото УПЛ и завоевывает все три внутренних трофея, а в еврокубках занимает третье место в группе ЛЧ и достигает 1/8 финала Лиги Европы, и сейчас подобные достижения кажутся для киевлян чем-то просто невероятным.

О качестве игры Забарного без лишних слов свидетельствуют результаты команды: в УПЛ Динамо, центр защиты которого формируют Илья и Денис Попов, пропускает всего 15 голов, и это лучший показатель в чемпионате. В Лиге чемпионов всё не так хорошо, но и соперники там - Ювентус и Барселона.

Прогресс Забарного в первом взрослом сезоне не остался незамеченным и в сборной Украины. Уже в октябре 2020-го Забарный в возрасте 18 лет и чуть более месяца дебютирует за главную команду страны. Матч для дебюта не самый удачный - тот самый товарищеский с Францией, в котором сине-желтые уступили со счетом 1:7. Но главное, что процесс запущен: с того времени Забарный стал абсолютно незаменимой опцией в центре обороны украинской сборной.

Здесь Илье снова повезло оказаться в команде в нужное время: подопечные Андрея Шевченко выступают в Лиге А Лиги наций, так что молодой защитник имеет достаточно возможностей проявить себя на фоне сильных соперников.

А летом Украина еще и отправляется на Евро-2020, где Забарныйграет все игры от свистка до свистка и вместе с командой доходит до четвертьфинала. В свои 22 года центрбек имеет в активе 49 матчей и три гола за национальную команду. Забитых мячей, к слову, больше, чем за всю клубную взрослую карьеру Забарного.

Своевременная продажа и расцвет в Борнмуте

В чем еще повезло Забарному – так это в том, что Динамо своевременно отпустило его в другой клуб, ведь мы знаем, что у киевлян все очень часто бывает наоборот. Хотя повезло и отпустило, наверное, неправильные слова: это футболист своей игрой убедил Борнмут сделать такое предложение, которое устроило боссов бело-синих. В первой половине сезона 2021/22, прерванного началом полномасштабной войны, Забарный сыграл 15 матчей УПЛ и снова засветился в Лиге чемпионов, куда киевляне с тех пор, к сожалению, не выходили.

В итоге первый полный сезон Забарного в Динамо стал для него последним: второй прервала война, а после половины третьего защитник покинул родную команду. В отличие от других громких трансферов Динамо, таких как переход Ярмоленко, все произошло очень быстро и без каких-либо саг.

31 января 2023 года Забарный становится игроком английского Борнмута – команды, которая борется за выживание в АПЛ и вообще имеет репутацию лифта. Однако ни самого игрока, ни Динамо это не останавливает. Более 22 млн евро, если верить Трансфермаркт, умеют убеждать, и Илья заключает с новым клубом контракт на 6 лет. Помимо суммы самого трансфера, Динамо также получает от Борнмута обязательство отдать 20% с последующей продажи игрока, и, как покажет время, это было крайне выгодное решение.

В первом сезоне тренер вишен Гарри О'Нил не слишком доверяет новичку, так как команда борется за выживание, права на ошибку нет, а игроку требуется адаптация. В итоге Забарный проводит всего 5 матчей в АПЛ – тогда, когда задача сохранения прописки в элите была почти выполнена.

А вот следующая кампания становится в карьере Забарного судьбоносной. Перед стартом сезона 2023/24 Борнмут возглавляет Андони Ираола, который сразу доверил украинцу место в основе, сделав его единственным вариантом в центре защиты. В кампании 2023/24 вишни избегают нервной борьбы за выживание, занимают 12 место в АПЛ, а Забарный играет 37 из 38 матчей. До определенного момента украинец вообще идет на 100% показатель проведенных встреч, но все же пропускает один поединок из-за болезни.

Ничего не меняется в статусе Забарного и в следующем году, однако качественно меняется Борнмут. Команда под руководством Ираолы начинает играть в очень симпатичный футбол, и до определенного момента сезона серьезно претендует на еврокубки, держась неподалеку от зоны ЛЧ. До Европы вишни в итоге не добрались, однако своей игрой привлекли к себе внимание всей Англии, и не только.Англіи.

Вместе с командой очень существенно прогрессировал и Забарный. Он превращается из простого габаритного защитника, которых много, в действительно качественного футболиста, набирает мышечную массу, добавляет в продвижении мяча вперед, первой передаче, становится значительно хладнокровнее и увереннее, постепенно превращаясь в лидера обороны команды. 36 матчей в АПЛ в составе команды, о которой говорила вся Англия, дали о себе знать: за Забарным начинает выстраиваться очередь из покупателей.

Невероятно долгий трансфер

Слухи о возможном трансфере Забарного начали появляться еще зимой, однако в итоге дело откладывается до лета. Главный претендент – ПСЖ, но для перехода существует целый ряд преград. Борнмут, который в начале лета продал партнера Ильи по центру защиты Дина Хейсена в мадридский Реал за 60 млн евро, просит за Забарного просто невероятную сумму – 70 млн евро. ПСЖ, который в идеале хотел бы подписать украинца еще до июньского Клубного чемпионата мира, не готов платить столько сразу – начинаются долгие и нудные торги.

Еще одна преграда – российский голкипер парижан Матвей Сафонов, с которым Забарный не хочет делить раздевалку. Сообщалось, что ПСЖ пообещал Илье избавиться от россиянина, но пока дальше этого устного обещания, если оно было, дело не продвинулось, так что будем следить за ситуацией. Так или иначе, пересечься с Сафоновым Забарному, кажется, все же придется, так что чтобы не повторять ошибок Руслана Малиновского, стоит заранее продумать план действий на этот случай.

В определенный момент стороны начали приближаться к соглашению. По различным слухам из медиа, английский клуб сначала согласился на 60 млн + бонусы, потом все же потребовал 65, затем пошел к Динамо с просьбой уменьшить свой процент от продажи Забарного, но получил отказ.

Процесс снова значительно затянулся, однако спешить парижанам уже было некуда: КЧМ позади, команда была в отпуске до 6 августа, так что подписывать украинца, чтобы он сразу полетел на отдых, не было смысла. Французские медиа писали, что ПСЖ сознательно не спешил с оформлением игрока, чтобы тот поддерживал форму, тренируясь с Борнмутом.

Казалось, что эта сага не закончится никогда, и вот 8 августа все мы увидели долгожданное Here we go от Фабрицио Романо. Сообщается, что стороны сошлись на сумме 68 млн евро.

Воспользоваться шансом снова

Присоединившись к ПСЖ, Забарный, без сомнения, сорвал определенный карьерный джекпот. В свои 22 он попал в клуб высочайшего уровня, клуб, способный выиграть Лигу чемпионов. Украинец будет работать с Луисом Энрике – одним изнайкращих тренеров современности, а любое локальное поражение или невыигрыш внутреннего трофея считается для его новой команды провалом.

Забарный добрался до определенной вершины. Конечно, французский чемпионат — точно не самый сильный из топовых лиг. Возможно, АПЛ действительно был лучшим вариантом для того, чтобы продолжать прогрессировать: нагрузки больше, соперники — сильнее, интенсивность — выше. Но когда получаешь предложение от действующего победителя ЛЧ и одной из лучших команд планеты прямо сейчас, все остальное — уже детали.

Теперь Забарному очень важно ухватиться за свой шанс так же быстро, как это было в Динамо и Борнмуте. Конкуренция в таких клубах, как ПСЖ, будет всегда, и к этому нужно привыкать. Ошибки будут прощаться менее охотно, а шансов точно не будет много, однако украинскому защитнику точно под силу справиться со всеми испытаниями. Он точно заслужил эту возможность, и сейчас главное — не упустить ее.

В материале использованы фото Getty images