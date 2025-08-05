Бывший игрок Динамо, игравший на Кипре, поделился информацией о Пафосе
Опытному полузащитнику неоднократно приходилось играть против этой команды
около 1 часа назад
Роман Безус / Фото - ФК Динамо Киев
Колишний полузащитник Динамо и сборной Украины Роман Безус, который играл за кипрскую Омонию, рассказал о состоянии дел в своей карьере и поделился информацией о Пафосе, с которым киевляне сыграют в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 5 августа, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00. Ранее главный тренер Динамо Александр Шовковский сообщил, кто не поможет команде в Лиге чемпионов.