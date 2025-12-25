Бывший тренер ЛНЗ, Карпат и Черноморца Олег Дулуб рассказал, что полузащитники Динамо Николай Шапаренко и Владимир Бражко не оправдали его ожиданий.

Разочарования – наверное, Шапаренко и Бражко. Причины? Есть такая наука "футболономика". Один из ее постулатов: если на футболиста есть спрос, его надо продавать. Ты продаешь футболиста, он переходит на другой уровень.

Бражко и Шапаренко два года назад выглядели как игроки с другой планеты. Невозможность перехода привела к потере мотивации. А внутренняя мотивация – это до 25% успеха. Без нее сложно двигаться по дистанции.

Вернуться на свой уровень? Сложный вопрос. Уже упущено время. То самое время, когда они были на пике. Когда Бражко появился, писали, что это игрок уровня Лиги чемпионов – и это соответствовало действительности. На него был реальный спрос от АПЛ. Я так понимаю, он очень хотел уехать.

Игрок может потерять мотивацию и закончить с футболом, независимо от кондиций. Но есть примеры, как Модрич, который в 40 лет подписывает контракты, потому что не потерял мотивацию, – сказал Дулуб в интервью «Украинскому футболу».