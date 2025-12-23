Полузащитник Динамо Николай Шапаренко действительно находится на радарах Жироны Виктора Цыганкова, Владислава Ваната и Владислава Крапивцова. Об этом сообщил известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.

Мой WhatsApp говорит о том, что информация о том, что Николай Шапаренко входит в сферу интересов Жироны, соответствует действительности. Мне несколько человек, так или иначе причастных к делам в испанском футболе, подтвердили, что кандидатура Шапаренко в Жироне, как говорится, «на столе». И я так понимаю, в принципе, в Испании в целом это ни для кого особым секретом не является, я так понимаю.

Но смотрите, на данный момент все это исключительно на уровне разговоров. На данный момент я, мой WhatsApp не слышал, чтобы от какой-либо из сторон была какая-то конкретика. Насколько я знаю ситуацию изнутри Динамо, Жирона не делала никакого официального предложения по Шапаренко. Я слышал, что фамилия Шапаренко там где-то в кабинетах менеджмента Жироны летает, но без конкретики.