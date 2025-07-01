ЛНЗ определился с будущим лидера команды
Футболист подписал новое соглашение
около 1 часа назад
Фото: ФК ЛНЗ
ЛНЗ официально объявил о продлении контракта с полузащитником Мухарремом Яшари. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Официальной информации о сроках соглашения между футболистом и черкасским клубом нет.
В прошлом сезоне Яшари провел 29 матчей, забив пять мячей и отдав семь ассистов.
По итогам сезона 2024/25 косовара был признан лучшим игроком команды.
Этим летом черкасскую команду возглавил экс-тренер львовского Руха Виталий Пономарев.
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