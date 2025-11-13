Известный футбольный журналист и комментатор Михаил Спиваковский перед матчем пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 Франция – Украина рассказал о своем отношении к работе Сергея Реброва во главе сине-желтых.

К сборной – позитивное. Другой у меня нет. Ребров-футболист был невероятным. Он играл и думал на скорости света и никогда не отказывал в интервью. Клубный тренер Ребров быстро учился, экспериментировал, шел на принцип, выигрывал чемпионаты за границей.

Проблема тренера сборной Реброва в том, что он слишком умен, чтобы быть просто тренером-мотиватором. И недостаточно харизматичен, чтобы переезжать всех своим Эго, что прекрасно удавалось Блохину и Шевченко. Дело не только в отсутствии «Золотого мяча», но и в составе помощников.

У Блохина были гик и астролог Альтман, а также Баль, который решал любые ситуации в раздевалке. У Шевченко был Мальдера, который на один цикл поставил лучший футбол в истории сборной, и Тассотти, который объяснял опытным защитникам то, чему их недоучили в наших школах.

Но конкретно сборная Реброва – жертва завышенных ожиданий, которые были искусственно созданы в медиапространстве. Лучшее поколение в истории плюс тренер-мессия. С себя ответственности тоже не снимаю, – сказал Спиваковский в интервью Tribuna.com.