Сергей Разумовский

Киевская Оболонь сообщила о первых двух подписаниях во время текущего зимнего трансферного окна. Новым игроком клуба стал полузащитник Роман Волохатый, о переходе которого проинформировала пресс-служба «пивоваров».

На взрослом уровне Волохатый выступал, в частности, за тернопольскую Ниву, где провел несколько сезонов и в отдельный период выполнял функции капитана команды. Последним клубом хавбека был Ингулец, в котором он играл с июля 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч и набрал семь результативных действий: два гола и пять ассистов. Также у него есть опыт выступлений в УПЛ: 29 матчей, два забитых мяча и одна результативная передача.

По данным Transfermarkt, ориентировочная рыночная стоимость Волохатого составляет 350 тысяч евро. При этом отмечается, что сумма трансфера составила 50 тысяч евро.

Также к Оболони вернулся нападающий Тарас Лях. Сообщается, что форвард снова находится в расположении команды после завершения аренды.

С лета 2025 года Лях выступал за киевский Локомотив. За этот период 20-летний нападающий сыграл 11 матчей и отметился четырьмя результативными действиями: забил три мяча и сделал один ассист.

Лях является воспитанником черниговского футбола. В 2021 году перешел в Колос, позже играл за датский Тистед, а в 2023 году вернулся в Украину. В дальнейшем выступал в структуре Кривбасса, после чего оказался в Оболони. Интересно, что рост нападающего составляет 197 см.

