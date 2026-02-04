Сергей Разумовский

По данным журналиста Игоря Цыганика, опорный полузащитник Динамо Владимир Бражко по-прежнему находится на радарах ряда европейских клубов. Скауты продолжают следить за его выступлениями, однако на данный момент в киевский клуб не поступало конкретных официальных предложений по трансферу футболиста. То есть интерес существует, но в практическую плоскость переговоров он пока не перешел.

Год назад Динамо имело возможность продать Бражко в Вулверхэмптон, однако руководство киевлян решило не отпускать одного из ключевых игроков средней линии. После этого периода ситуация для самого футболиста сложилась не лучшим образом: Бражко, по словам журналиста, потерял оптимальные кондиции, а вместе с падением формы уменьшилось и количество активных разговоров вокруг возможного перехода в другой чемпионат. В информационном пространстве стало заметно меньше слухов, а интерес клубов перестал быть столь громким.

В то же время возможность переезда в более сильную лигу, как отмечается, все еще остается реальной. В случае, если Бражко сможет вернуться к своей лучшей форме, стабильно проводить матчи на высоком уровне и снова стать доминирующим игроком в центре поля, он может получить шанс на переход в конкурентный европейский чемпионат.

Источник подчеркивает, что за Владимиром продолжают наблюдать, и хороший отрезок в его исполнении способен быстро вернуть тему трансфера в повестку дня. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник сыграл 22 матча на клубном уровне и отметился двумя забитыми мячами.

