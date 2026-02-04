Сергей Разумовский

Динамо близко к оформлению еще одного молодого новичка. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, в ближайшее время в ростере киевлян должен появиться 18-летний центральный защитник Стэнли Кварши. Футболист является уроженцем Ганы и в настоящее время выступает на родине за VIM Sporting из Аккры. Кварши привлек внимание еще в прошлом году, когда его признали лучшим защитником международного турнира Samba Stars. После этого перспективного центрбека пригласили на просмотр сразу в два английских клуба — Челси и Вулверхэмптон, что лишь подчеркивает интерес к игроку на европейском рынке.

Динамо берет левоногого Кварши в аренду на полгода. На первом этапе он должен выступать за юношескую команду Динамо U-19, где будет проходить адаптацию и набираться опыта в украинских реалиях. Важный нюанс: ожидать новичка в расположении команды в Турции в ближайшие дни не стоит — в настоящее время ганец находится в Молдове и ждет открытия украинской визы, после чего сможет присоединиться к киевлянам.

