Сергей Разумовский

Спортинг планирует усилить среднюю линию уже этой зимой и активно ищет центрального полузащитника, который мог бы сразу добавить качества и глубины составу. Об этом сообщает Visao Mercado. Команда Руи Боржеша, как отмечается, рассматривает несколько реалистичных вариантов на рынке и ориентируется на молодых игроков, способных не только закрыть позицию здесь и сейчас, но и сохранять высокую трансферную ценность в будущем.

Среди кандидатов, находящихся в поле зрения лиссабонского клуба, называют двух 22-летних хавбеков: Хави Герру из Валенсии и Марлона Гомеса из Шахтёра. В Спортинге, по данным источника, считают, что Валенсия может быть открыта к продаже своего полузащитника, если получит приемлемое предложение.

Параллельно там оценивают и позицию Шахтера: мол, донецкий клуб традиционно умеет выстраивать коммерчески выгодные сделки и готов вести переговоры, когда видит правильную структуру трансфера и финансовые условия. При этом подчеркивается, что оба возможных перехода вряд ли будут бюджетными – ожидается, что каждая из опций потребует значительных затрат, учитывая возраст футболистов, их потенциал и интерес со стороны других команд.

Марлон Гомес выступает за Шахтер с января 2024 года. Тогда бразилец перебрался в Украину из Васко да Гама, а сумма трансфера, по имеющимся данным, составила 12 миллионов евро. В текущем сезоне Марлон на клубном уровне провел 26 матчей, в которых отметился одним голом и отдал четыре результативные передачи. Такая продуктивность и регулярность в матчах подкрепляют интерес к игроку, а для Спортинга он может быть привлекательным вариантом как с точки зрения качества в центре поля, так и с точки зрения потенциальной дальнейшей перепродажи.

