Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев высказался по поводу перехода лидера команды Проспера Оба к Шахтеру.

Это футбольная жизнь, и не стоит зацикливаться. Если мы будем привязываться к какому-то одному игроку, то потом клуб действительно может получить проблему. Конечно, он был ценен для нас, и это потеря. Я хотел бы, чтобы Оба остался в команде, но уверен, что мы не остановимся, продолжим развиваться и все будет нормально. ЛНЗ в первой части сезона так же достигал результата без Проспера.

На трансферном рынке есть много не раскрытых футболистов. Когда летом к нам пришел Оба, то никто из нас не ожидал, что он так сыграет. Поэтому я не вижу никакой проблемы. В топовых чемпионатах также лидеры переходят из одного клуба в другой. При этом команды продолжают играть и достигать даже лучших результатов.

По поводу Оба руководство спрашивало. У меня очень хорошее общение с президентом клуба и генеральным директором. Мы втроем всегда обсуждаем все моменты. Я считаю, что это должны быть коллегиальные решения. Мы пришли к выводу, что готовы отдать Оба. На данном этапе это было хорошо и для клуба, и для футболиста. Мы не должны забывать и о нем. Он также хочет развиваться.

Проспер — хороший футболист. Все думают, что у него есть только суперскорость и мощность. Нет. Он очень хорошо работает с мячом. Как сложится в Шахтере? Сейчас мы можем только гадать. На мой взгляд, у него есть все возможности стать одним из основных игроков. Конечно, все зависит от того, как Оба адаптируется в команде, подойдет под ее стиль игры и поведет себя в коллективе. Это очень важно, – заявил Пономарев в интервью «Украинскому футболу».