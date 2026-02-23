Сергей Разумовский

Атакующий полузащитник Реала Дани Себальос из-за травмы икроножной мышцы выбыл примерно на месяц. Об этом сообщает The Athletic. Таким образом мадридцы на ближайший отрезок сезона потеряли одного из исполнителей, который может добавить вариативности в центре поля и между линиями.

Отмечается, что похожие проблемы с икрой имеет и вингер Родриго. Он не играет с начала февраля, однако уже вернулся к частичной работе в общей группе. Ожидается, что бразилец сможет снова выйти на поле в начале марта, если восстановление и далее будет идти по плану.

Есть новости и по поводу Дина Гейзена. Центральный защитник также ощущал дискомфорт в икроножной мышце, но, по информации источника, настроен помочь команде в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против Бенфики. Поединок запланирован на 25 февраля.

Кроме того, Реал имеет еще две кадровые потери среди молодых футболистов. 18-летний Жоан Мартинес пропустит более месяца из-за проблем со спиной. А 19-летний Виктор Вальдепеньяс получил растяжение связок колена — минимальный срок его восстановления оценивают минимум в три недели.