Сергей Разумовский

Мадридский Реал на официальном сайте сообщил о травме центрального защитника Дина Гейсена. После медицинского обследования у 20-летнего испанца обнаружили повреждение мышцы правой голени, из-за чего футболист вынужден был покинуть тренировочный процесс и, вероятно, пропустит ближайшие матчи команды. Клуб уточнил сам факт диагноза, однако сроки восстановления будут зависеть от динамики реабилитации и реакции игрока на лечение.

В текущей кампании защитник уже успел провести 27 поединков во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счёт две результативные передачи. В то же время он уже пропустил восемь матчей из-за различных повреждений, так что новая травма снова прерывает его игровой ритм и усложняет стабильный набор формы.

Несмотря на молодой возраст, Гейсен успел зарекомендовать себя как перспективный центральный защитник, который может быть полезен как в позиционной игре, так и во время стандартов. Теперь Реалу придется корректировать кадровые варианты в защите, пока футболист проходит восстановление, а сам Дин сосредоточится на реабилитации, чтобы как можно быстрее вернуться в состав и избежать дальнейших рецидивов.

