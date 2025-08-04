Полузащитник Эюпспора Тарас Степаненко в эфире программы «Футбол 360» высказался о своем будущем и о планах продолжать выступления за сборную Украины.

Знаете, есть хорошее выражение: «Ты делаешь выбор, но не контролируешь последствия». Я сделал этот выбор, перейдя в Эюпспор, не просто так. Ведь я не просто хотел поиграть в Турции и пойти в клуб, который первый год играет в турецкой Суперлиге. У меня были свои планы.

Как оно будет – я не знаю. У меня есть год контракта, поэтому этот год, если, дай Бог, все будет нормально, я точно доиграю, а там уже посмотрим. Потому что когда я пришел в Турцию, у меня, к сожалению, были травмы, я пропустил более месяца очень важных матчей, только под конец восстановился, сыграл 3 игры.

Это не так просто, потому что это другая страна, другой чемпионат, мне нужно сейчас конкурировать. Например, сейчас в клубе есть 3 футболиста, которые просто на моей позиции, и плюс есть «восьмерки», которые тоже могут играть на этой позиции.

То есть, где-то пять человек на позицию, и нужно играть конкуренцию – а если ты будешь постоянно травмирован, то это будет тяжело сделать. Но мне это не впервой, мне нравится этот вызов. Я работаю и с большим удовольствием представляю Украину в Турции.