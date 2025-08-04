Павел Василенко

Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф отбора к Лиге Европы в Ньоне (Швейцария), в ходе которой своего потенциального соперника узнало донецкое Шахтёр — это будет турецкий Самсунспор.

«Горнякам», чтобы выйти в финальную стадию квалификации ЛЕ, необходимо будет на предыдущем этапе пройти греческий Панатинаикос.

Даты матчей плей-офф отбора Лиги Европы: 21 и 28 августа.

Добавим, что в случае вылета от Панатинаикоса, донетчане попадут напрямую в основной этап Лиги конференций.