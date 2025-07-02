Бело-синие продолжают подготовку к новому сезону на сборе в Австрии. После двух дней с двойными тренировками и большим объемом беговой работы в жару, третий день был легче – динамовцы провели лишь одну тренировку, полностью посвящённую силовым упражнениям.

Тренерский штаб прибыл на поле за час до начала, чтобы подготовить станции для различных заданий. Игроки били по мячу с сопротивлением натянутого троса, после подъёма гири выпрыгивали и били головой, а также ускорялись с большим весом, привязанным к тросу.

Самым интересным стало упражнение, когда футболист должен был удержать мяч в маленьком квадрате, а тренер по физподготовке пытался выбить его оттуда с помощью большого фитбола.

Все упражнения были направлены на развитие силы, координации и концентрации. Игроки работали в малых группах и проходили каждое испытание несколько раз.

Вечером команда восстанавливалась после нагрузок. К сборам присоединились игроки молодёжной сборной Украины, которые играли на Евро-2025. Руслан Нещерет прибыл раньше других и занимался по индивидуальной программе с Михаилом Михайловым. Позже приехали Тарас Михавко, Владимир Бражко, Максим Брагару, Валентин Рубчинский, Владислав Ванат и Александр Яцик.

Назар Волошин тренируется с командой с первого дня сборов.

В ближайшие дни у Динамо снова будут с двойными тренировками. Первый контрольный матч состоится в субботу, 5 июля, против Кишварды (Венгрия). Всего команда проведет четыре спарринга в Австрии:

5 июля, 18:00 – Кишварда (Венгрия)

10 июля, 17:00 – Мидтьюлланн (Дания)

11 июля, 12:00 – Вест Бромвич Альбион (Англия)

16 июля – Осиек (Хорватия), время уточняется

Динамовцы готовятся к старту в Лиге чемпионов, где начнут борьбу со второго квалификационного раунда.

Также, УПЛ опубликовала расписание матчей чемпионата Украины 2025/2026.