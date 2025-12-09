Бывший нападающий Миная Егор Гуничев раскрыл детали прекращения существования клуба летом 2025 года.

Когда мы вылетели из УПЛ, то были разговоры, что планируем сразу вернуться. Потом произошла история с Турниром четырех, когда после расформирования Днепра-1 нас не запустили напрямую, хотя, вроде бы, должны были. Вдобавок к этому в Минае немного не пошло первое круг, и мы оказались в нижней десятке. Таким образом, президент просто уменьшил бюджет на Первую лигу. Нам оставалось просто доиграть сезон, наверное.

Зарплату и премии мы получали без задержек, тут вопросов нет. А вот организационные вопросы – просто ужас. Иногда сами стирали, иногда не кормили... Такое. Стало заметно, что отношение руководства ухудшилось. Никакого интереса к проекту уже не было, – заявил Гуничев в интервью «Украинскому футболу».