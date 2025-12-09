Нападающий Левого Берега Егор Гуничаев назвал свою команду – абсолютным фаворитом на выход в украинскую Премьер-лигу.

Улучшение результатов после прихода Рябоконя? Думаю, мы просто вкатились в сезон. Нужно было время для адаптации новичков. Так совпало, что когда пришел Рябоконь, то мы уже немного набрались уверенности и более-менее сыгрались.

Наша задача – вернуться в УПЛ. В топ-3 мы должны были финишировать в первой части сезона, с чем справились.

Со всеми соперниками, кроме как раз лидера Буковины (1:3) из-за дисквалификации, я сыграл. Поэтому о коллективе из Черновцов ничего сказать не могу, а на фоне других команд, считаю, Левый Берег является абсолютным фаворитом на выход в УПЛ. Мы, если честно, сильнее и нам по силам напрямую повыситься в классе, – заявил Гуничев в интервью «Украинскому футболу».