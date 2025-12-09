Не Буковина и не Черноморец! Назван сенсационный фаворит Первой лиги
Киевляне устроят невероятный спурт к первому месту?
около 1 часа назад
Нападающий Левого Берега Егор Гуничаев назвал свою команду – абсолютным фаворитом на выход в украинскую Премьер-лигу.
Улучшение результатов после прихода Рябоконя? Думаю, мы просто вкатились в сезон. Нужно было время для адаптации новичков. Так совпало, что когда пришел Рябоконь, то мы уже немного набрались уверенности и более-менее сыгрались.
Наша задача – вернуться в УПЛ. В топ-3 мы должны были финишировать в первой части сезона, с чем справились.
Со всеми соперниками, кроме как раз лидера Буковины (1:3) из-за дисквалификации, я сыграл. Поэтому о коллективе из Черновцов ничего сказать не могу, а на фоне других команд, считаю, Левый Берег является абсолютным фаворитом на выход в УПЛ. Мы, если честно, сильнее и нам по силам напрямую повыситься в классе, – заявил Гуничев в интервью «Украинскому футболу».
Левый Берег набрал 39 очков и в конце первой половины сезона обошел Черноморец (38) в борьбе за вторую прямую путевку в УПЛ. Лидером остается Буковина (48).