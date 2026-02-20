Камбэк в Ровно: Верес одержал волевую победу над Полтавой, проигрывая 0:2
Команды забили пять мячей на двоих
1 день назад
Украинская Премьер-лига вернулась после зимнего перерыва. В матче 17-го тура УПЛ ровенский Верес на своем стадионе принимал СК Полтаву. Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2.
Футболисты Полтавы в дебюте матча вышли вперед – пенальти реализовал Максим Марусич. На 31-й минуте преимущество гостей удвоил Данило Сухоручко.
Хозяева отличились в конце первого тайма – мяч забил Кай Ципот. Во второй половине игры Верес дожал соперника. На 50-й минуте пенальти реализовал Игорь Харатин, а победный гол забил Денис Ндукве.
В настоящее время Верес занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ с 21 очком, Полтава осталась на последней, 16-й позиции (9 очков).
УПЛ, 17-й тур
Верес – Полтава – 3:2
Голы: Ципот, 45, Харатин, 50 (пенальти), Ндукве, 66 – Марусич, 7 (пенальти), Сухоручко, 31.