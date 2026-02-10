Сергей Разумовский

Полтава официально сообщила о подписании сразу трех новичков, пытаясь усилить состав во второй части сезона. К команде присоединились два полузащитника — Валерий Сад и Александр Пятов, а также нападающий Даниил Сухоручко. Два из трех переходов произошли из Ингульца, за который ранее выступали Сад и Пятов, в то время как Сухоручко перебрался из Левого Берега.

Александр Пятов имеет довольно насыщенный бекграунд и опыт игры на разных уровнях. Футбольный путь он начинал в Броварском высшем училище физической культуры и школе Арсенал из Белой Церкви, а на профессиональном уровне дебютировал 5 августа 2016 года в составе одесской Реал Фарма в матче против Прикарпатья. В дальнейшем ключевыми этапами его карьеры стали выступления за Кривбасс и Ингулец, откуда он и перешел в Полтаву. Важный нюанс — у Пятова уже есть практика игры в УПЛ: свой дебют в элите он провел 4 августа 2024 года в поединке против Зари. В сезоне 2024/25 он сыграл 30 матчей на высшем уровне и забил три мяча.

Валерий Сад — воспитанник моршинской Скалы, с которой впервые сыграл в профессионалах 15 июля 2017 года во Второй лиге против Тернополя. В его биографии есть и зарубежный опыт: на правах аренды он защищал цвета словацкого Партизана из Бардейова. Вернувшись в Украину, Сад выступал за Верес во Второй лиге, а затем играл в Первой лиге за Волынь, Прикарпатье и запорожский Металлург. С 2024 года он был игроком Ингульца и именно с этой командой почувствовал вкус УПЛ, дебютировав в элите 17 августа 2024-го — вышел на замену в матче против Полесья.

Даниил Сухоручко является воспитанником академии Динамо, где проходил подготовку на уровне ДЮФЛ и команды U-19. На взрослом уровне он впервые заявил о себе во время аренды в Арсенале Киев, а в УПЛ дебютировал 8 декабря 2018 года в матче против Зари, появившись на поле после замены. В 2021-м Сухоручко на правах аренды перешел в Черноморец, помогая одесситам подняться в Премьер-лигу: за вторую часть сезона он провел 13 матчей и забил 2 гола, после чего аренду продлили еще на год. Позже форвард выступал за тернопольскую Ниву, а летом 2023-го подписал контракт с Левым Берегом, за который играл до зимней паузы. В целом на уровне УПЛ в его активе 30 поединков.

Подписание трех исполнителей выглядит как попытка Полтавы оперативно добавить опыта и вариативности в ключевых линиях, ведь после 16 туров команда находится на последнем месте в турнирной таблице УПЛ и нуждается в усилении, чтобы изменить ход сезона.

Ранее в Полтаве резко возмутились вызовом игроков на полиграф. Какие аргументы новичка УПЛ?