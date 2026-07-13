Александр Сукманский

Летние каникулы для воспитанников киевской ДЮСШ №26 – это не только время отдыха, но и возможность оставаться активными, совершенствовать спортивные навыки и открывать для себя новые вызовы. Даже далеко от спортивных залов и стадионов юные спортсмены продолжают работать над собой, а своими достижениями делятся в социальных сетях.

Футболисты школы даже во время отдыха не расстаются с мячом. Они поддерживают физическую форму, отрабатывают технические элементы и записывают видео собственных тренировок. Лето для них – это возможность не терять игровой тонус и с новыми силами готовиться к будущему сезону.

Не менее активно проводят каникулы и воспитанники отделения тяжелой атлетики. У них тоже стартовал летний челлендж, к которому могут присоединиться не только спортсмены, но и их родители. Участникам предлагают записывать короткие видео с тренировок, утренней зарядки, спортивных упражнений или собственных маленьких рекордов. Самые интересные моменты школа публикует в социальных сетях в формате Reels, чтобы показать, как выглядят активные каникулы воспитанников.

Ярким событием летнего отдыха стало путешествие воспитанников отделения тхэквондо ВТФ в Карпаты. Юные спортсмены успешно осуществили восхождение на Говерлу – самую высокую вершину Украины. Поход стал настоящим испытанием выносливости, силы духа и командной работы. Такие совместные путешествия не только закаляют характер, но и оставляют незабываемые впечатления и мотивируют к новым спортивным достижениям.

В ДЮСШ №26 убеждены, что спорт не имеет каникул. Активный образ жизни, регулярные упражнения и желание развиваться помогают юным спортсменам поддерживать форму независимо от времени года, а летний челлендж объединяет всю спортивную семью школы.

Следите за новыми историями, фото и видео воспитанников ДЮСШ №26, поддерживайте юных спортсменов и присоединяйтесь к летнему челленджу. Подписывайтесь на официальные страницы ДЮСШ №26 в социальных сетях, чтобы первыми видеть новые спортивные достижения, интересные видео и самые яркие моменты активного лета.